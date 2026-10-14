Эмомали Рахмон примет участие в саммите СВМДА в Баку
Внешняя политика
- 14 октября, 2026
- 15:03
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана, Эмомали Рахмон уже отбыл в Азербайджан.
В состав сопровождающей делегации вошли министр иностранных дел, помощники президента по вопросам зарубежных связей и экономическим вопросам, секретарь Совета безопасности и другие официальные лица.
Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.
Последние новости
17:37
Пакистанский турист высоко оценил стремление азербайджанок сохранить традиции келагаиKультурная политика
17:34
Фото
Премьеры Азербайджана и Камбоджи обсудили расширение сотрудничества в энергетике, транспорте и туризмеВнешняя политика
17:27
Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложениеДругие страны
17:24
Фото
В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДАВнешняя политика
17:22
Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидацииБизнес
17:22
Фото
Президент Казахстана прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
17:18
Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридоромИнфраструктура
17:14
Фото
Видео
Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничестваАрмия
17:13
В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"Другие страны