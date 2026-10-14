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    Ermənistan və Rusiya dəmir yolu problemlərinin həlli üçün birgə işçi qrup yaradacaq

    Region
    • 14 oktyabr, 2026
    • 14:58
    Ermənistan və Rusiya dəmir yolu problemlərinin həlli üçün birgə işçi qrup yaradacaq

    Ermənistan və Rusiya dəmir yolunun fəaliyyəti məsələlərinin həlli üçün işçi qrup yaradacaq.

    "Report" erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın "Rusiya Dəmir Yolları"ın baş direktoru Oleq Belozorovla görüşünün yekunlarına dair hökumətin məlumatında deyilir.

    "Müəyyən edilmiş qısa müddətlərdə formalaşdırılmış problemlərin müzakirəsi, mümkün həll yollarının axtarışı və sonrakı addımların dəqiqləşdirilməsi məqsədilə birgə işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə edilib", - məlumatda deyilir.

    İrəvanda keçirilən görüş zamanı Paşinyan qeyd edib ki, regional nəqliyyat infrastrukturlarının blokadadan çıxarılması imkanlarını nəzərə alaraq, Ermənistan hökumətinin məqsədi dəmir yollarını rəqabətqabiliyyətli etmək, onları qonşu dövlətlərin dəmir yolu şəbəkəsinə və beynəlxalq şəbəkəyə inteqrasiya etməkdir. Bu kontekstdə həmsöhbətlər regional proseslər çərçivəsində yaranan imkanları və Ermənistan dəmir yollarının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasına və onların beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarına inteqrasiyasına yönəlmiş addımları müzakirə ediblər.

    "Gümrü-Axurık-Türkiyə sərhədi və Yeraskh-Naxçıvan (Azərbaycan) hissələrində dəmir yollarının yenidən qurulması layihələri barədə fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, tərəflər "Cənubi Qafqaz dəmir yolları" şirkətinin konsessiya idarəçiliyi dövründə infrastrukturun inkişafı üzrə işləri, idarəetmənin səmərəliliyini, mövcud problemləri və onların həlli imkanlarını müzakirə ediblər.

    "Rusiya Dəmir Yolları"nın məlumatında qeyd olunub ki, qurumun "törəmə şirkəti"nin konsessiya idarəçiliyi dövründə Ermənistanın dəmir yollarına investisiyalar təxminən 400 milyon dollar təşkil edib. Səhmdara heç vaxt dividendlər ödənilməyib, bütün mənfəət dəmir yolunun inkişafına yönəldilib.

    Nikol Paşinyan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistan dəmir yolları Cənubi Qafqaz Gümrü
    Армения и РФ создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования ж/д -Дополнено
    Armenia, Russia to set up working group on railway operations
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