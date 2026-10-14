Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Армения и РФ создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования ж/д -Дополнено

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 15:20
    Армения и РФ создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования ж/д -Дополнено

    Армения и Россия создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования железной дороги.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом говорится в сообщении кабмина Армении по итогам встречи премьера Никола Пашиняна с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

    "Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с целью обсуждения сформулированных проблем в установленные сжатые сроки, поиска возможных решений и уточнения дальнейших шагов", - говорится в сообщении.

    В ходе встречи в Ереване Пашинян отметил, что учитывая возможности разблокирования региональных транспортных инфраструктур, цель правительства Армении - сделать железные дороги Армении конкурентоспособными, интегрировать их в железнодорожную сеть соседних государств и в международную сеть. В этом контексте собеседники обсудили возможности, создаваемые в рамках региональных процессов, и шаги, направленные на повышение конкурентоспособности железных дорог Армении и их интеграцию в международные транспортные маршруты.

    "Состоялся обмен мнениями о проектах реконструкции железных дорог на участках Гюмри-Ахурик-граница Турции и Ерасх-Нахчыван (Азербайджан)", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что стороны обсудили работы по развитию инфраструктуры в период концессионного управления компании "Южно-Кавказские железные дороги", эффективности управления, существующих проблем и возможностей их решения.

    По итогам переговоров Белозеров заявил, что РЖД намерены придерживаться договора по железнодорожной концессии с Арменией.

    "Мы открыты к диалогу с правительством Армении и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения. Со своей стороны намерены твёрдо придерживаться всех взятых на себя обязательств", - отметил он.

    В сообщении РЖД отмечается, что инвестиции в железные дороги Армении за время концессионного управления "дочкой" РЖД составили около $400 млн. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги.

    Никол Пашинян Олег Белозеров Железнодорожная инфраструктура Армения Российская Федерация (РФ)
    Ermənistan və Rusiya dəmir yolu problemlərinin həlli üçün birgə işçi qrup yaradacaq
    Armenia, Russia to set up working group on railway operations
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:34
    Фото
    Премьеры Азербайджана и Камбоджи обсудили расширение сотрудничества в энергетике, транспорте и туризме
    Внешняя политика
    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    Лента новостей