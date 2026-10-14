Армения и РФ создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования ж/д -Дополнено

Армения и Россия создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования железной дороги.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом говорится в сообщении кабмина Армении по итогам встречи премьера Никола Пашиняна с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым.

"Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы с целью обсуждения сформулированных проблем в установленные сжатые сроки, поиска возможных решений и уточнения дальнейших шагов", - говорится в сообщении.

В ходе встречи в Ереване Пашинян отметил, что учитывая возможности разблокирования региональных транспортных инфраструктур, цель правительства Армении - сделать железные дороги Армении конкурентоспособными, интегрировать их в железнодорожную сеть соседних государств и в международную сеть. В этом контексте собеседники обсудили возможности, создаваемые в рамках региональных процессов, и шаги, направленные на повышение конкурентоспособности железных дорог Армении и их интеграцию в международные транспортные маршруты.

"Состоялся обмен мнениями о проектах реконструкции железных дорог на участках Гюмри-Ахурик-граница Турции и Ерасх-Нахчыван (Азербайджан)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили работы по развитию инфраструктуры в период концессионного управления компании "Южно-Кавказские железные дороги", эффективности управления, существующих проблем и возможностей их решения.

По итогам переговоров Белозеров заявил, что РЖД намерены придерживаться договора по железнодорожной концессии с Арменией.

"Мы открыты к диалогу с правительством Армении и к совместной оценке эффективности концессионного соглашения. Со своей стороны намерены твёрдо придерживаться всех взятых на себя обязательств", - отметил он.

В сообщении РЖД отмечается, что инвестиции в железные дороги Армении за время концессионного управления "дочкой" РЖД составили около $400 млн. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги.