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    Ульви Мехдиев: По модели ASAN xidmət в мире создано более 600 центров обслуживания

    Социальная защита
    • 23 октября, 2026
    • 11:40
    Ульви Мехдиев: По модели ASAN xidmət в мире создано более 600 центров обслуживания

    По азербайджанской модели ASAN xidmət в мире создано более 600 центров, обслуживающих около 800 млн человек.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил председатель Госагентства по оказанию услуг граждан и социальным инновациям Ульви Мехдиев на международном форуме SOCGOV 2026.

    Он отметил, что в настоящее время 52 государства изучают опыт этой модели в рамках сотрудничества с Азербайджаном.

    "Основная цель модели ASAN xidmət - обеспечение доступных и прозрачных услуг для всех граждан, реализация принципа "никто не должен остаться в стороне". По данным, около 10 процентов населения мира охвачено центрами обслуживания, действующими на основе этой модели. Анализ проделанной работы и достигнутых результатов в режиме реального времени создает новые возможности для повышения качества услуг. Анализ ожиданий, обращений, жалоб и благодарностей граждан в цифровой среде позволяет своевременно выявлять и устранять возможные проблемы", - сказал Мехдиев.

    Он подчеркнул, что такой подход служит оптимизации бизнес-процессов, более эффективной организации услуг и, как следствие, повышению удовлетворенности граждан.

    Ульви Мехдиев ASAN Xidmət
    Ülvi Mehdiyev: "ASAN xidmət" modeli ilə dünyada 600-dən çox xidmət mərkəzi yaradılıb
    Ulvi Mehdiyev: Azerbaijan's ASAN Service model used in 600+ centers worldwide
    44 filmi
    44 filmi

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