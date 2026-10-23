Ульви Мехдиев: По модели ASAN xidmət в мире создано более 600 центров обслуживания

По азербайджанской модели ASAN xidmət в мире создано более 600 центров, обслуживающих около 800 млн человек.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил председатель Госагентства по оказанию услуг граждан и социальным инновациям Ульви Мехдиев на международном форуме SOCGOV 2026.

Он отметил, что в настоящее время 52 государства изучают опыт этой модели в рамках сотрудничества с Азербайджаном.

"Основная цель модели ASAN xidmət - обеспечение доступных и прозрачных услуг для всех граждан, реализация принципа "никто не должен остаться в стороне". По данным, около 10 процентов населения мира охвачено центрами обслуживания, действующими на основе этой модели. Анализ проделанной работы и достигнутых результатов в режиме реального времени создает новые возможности для повышения качества услуг. Анализ ожиданий, обращений, жалоб и благодарностей граждан в цифровой среде позволяет своевременно выявлять и устранять возможные проблемы", - сказал Мехдиев.

Он подчеркнул, что такой подход служит оптимизации бизнес-процессов, более эффективной организации услуг и, как следствие, повышению удовлетворенности граждан.