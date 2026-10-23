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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 11:36
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии

    23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Индия Субраманьяма Джайшанкара.

    Как сообщает Report, гость в первую очередь передал главе государства приветствия президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендры Моди. Напомнив о встрече президента Азербайджана с премьер-министром Индии в Бишкеке, он отметил, что совершает визит в нашу страну по поручению премьер-министра Нарендры Моди.

    Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия президенту и премьер-министру Индии.

    Глава государства с удовлетворением вспомнил о встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке и состоявшемся в ходе нее обмене мнениями. Высоко оценив визит министра иностранных дел Индии в Азербайджан по поручению премьер-министра Нарендры Моди, президент Ильхам Алиев отметил его важность с точки зрения обсуждения нынешнего состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

    На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и Индией, было подчеркнуто наличие широких возможностей для развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Отмечалось, что Азербайджан и Индия, являясь частью Глобального Юга, выступают со схожих позиций по ряду вопросов международной повестки, в том числе волнующих страны Глобального Юга. В этой связи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, в области высоких технологий, в культурном, гуманитарном и других направлениях.

    В ходе беседы была затронута важность сотрудничества в рамках международных организаций. Также была подчеркнута необходимость активизации политических контактов, взаимных визитов на различных уровнях, включая поездки экономических и бизнес-делегаций, с целью развития двусторонних связей.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии

    Ильхам Алиев Субраманьям Джайшанкар Азербайджано-индийские отношения
    Фото
    İlham Əliyev Hindistanın xarici işlər nazirini qəbul edib
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev received Minister of External Affairs of India
    44 filmi
    44 filmi

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