Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Индии

23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Индия Субраманьяма Джайшанкара.

Как сообщает Report, гость в первую очередь передал главе государства приветствия президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендры Моди. Напомнив о встрече президента Азербайджана с премьер-министром Индии в Бишкеке, он отметил, что совершает визит в нашу страну по поручению премьер-министра Нарендры Моди.

Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия президенту и премьер-министру Индии.

Глава государства с удовлетворением вспомнил о встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке и состоявшемся в ходе нее обмене мнениями. Высоко оценив визит министра иностранных дел Индии в Азербайджан по поручению премьер-министра Нарендры Моди, президент Ильхам Алиев отметил его важность с точки зрения обсуждения нынешнего состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии отношений между Азербайджаном и Индией, было подчеркнуто наличие широких возможностей для развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Отмечалось, что Азербайджан и Индия, являясь частью Глобального Юга, выступают со схожих позиций по ряду вопросов международной повестки, в том числе волнующих страны Глобального Юга. В этой связи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, в области высоких технологий, в культурном, гуманитарном и других направлениях.

В ходе беседы была затронута важность сотрудничества в рамках международных организаций. Также была подчеркнута необходимость активизации политических контактов, взаимных визитов на различных уровнях, включая поездки экономических и бизнес-делегаций, с целью развития двусторонних связей.