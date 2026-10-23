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    Бакинский метрополитен восстанавливает прямое движение от "Ичеришехер" до "Ази Асланова"

    Инфраструктура
    • 23 октября, 2026
    • 11:17
    Бакинский метрополитен восстанавливает прямое движение от Ичеришехер до Ази Асланова

    В ближайшее время пассажиры Бакинского метрополитена смогут доезжать от станции "Ичеришехер" до "Ази Асланов" без пересадок.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", челночное движение на участке "Ази Асланов" - "Ахмедлы" будет отменено, что позволит сократить интервал движения поездов на Красной линии до 2 минут в часы пик и до 2,5 минут в остальное время.

    Спрямление маршрута стало возможным благодаря комплексной реконструкции оборотного тупика за станцией "Ази Асланов". На участке протяженностью около 1 км полностью демонтировали и заново построили всю инфраструктуру, а путевые тупики удлинили на 20 метров для приема шестивагонных составов. При укреплении перекрытий впервые в истории метрополитена применили материалы из углеродного волокна.

    В ходе работ также заменили деревянные шпалы на железобетонные блоки, установили шесть новых стрелочных переводов и современный энергосберегающий контактный рельс на алюминиевой основе. Помимо этого, на объекте полностью обновили волоконно-оптические кабели, системы электроснабжения, связи, вентиляции, водоснабжения и пожарной безопасности.

    Бакинский метрополитен Станция метро Ази Асланов
    "İçərişəhər"-"Həzi Aslanov" metro xəttində birbaşa hərəkət bərpa olunur
    Direct travel from Icherisheher to Hazi Aslanov metro stations soon to be available
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