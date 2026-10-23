Бакинский метрополитен восстанавливает прямое движение от "Ичеришехер" до "Ази Асланова"

В ближайшее время пассажиры Бакинского метрополитена смогут доезжать от станции "Ичеришехер" до "Ази Асланов" без пересадок.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", челночное движение на участке "Ази Асланов" - "Ахмедлы" будет отменено, что позволит сократить интервал движения поездов на Красной линии до 2 минут в часы пик и до 2,5 минут в остальное время.

Спрямление маршрута стало возможным благодаря комплексной реконструкции оборотного тупика за станцией "Ази Асланов". На участке протяженностью около 1 км полностью демонтировали и заново построили всю инфраструктуру, а путевые тупики удлинили на 20 метров для приема шестивагонных составов. При укреплении перекрытий впервые в истории метрополитена применили материалы из углеродного волокна.

В ходе работ также заменили деревянные шпалы на железобетонные блоки, установили шесть новых стрелочных переводов и современный энергосберегающий контактный рельс на алюминиевой основе. Помимо этого, на объекте полностью обновили волоконно-оптические кабели, системы электроснабжения, связи, вентиляции, водоснабжения и пожарной безопасности.