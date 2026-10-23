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    Вугар Байрамов: За последние 6 лет ВВП Карабахского региона вырос в 4 раза

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 12:01
    Вугар Байрамов: За последние 6 лет ВВП Карабахского региона вырос в 4 раза

    Объем ВВП, произведенный в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в 2000-2025гг увеличился примерно в 4 раза.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, если в 2020 году объем ВВП в Карабахском экономическом районе составил 1,548 млрд манатов, то в 2025 году этот показатель достиг 6 млрд манатов: "В Карабахский экономический район входят не только освобожденные от оккупации территории. Тем не менее масштабные восстановительные и реконструкционные работы на этих территориях, а также развитие экономики напрямую влияют на рост производства".

    Депутат отметил, что в 2025 году стоимость промышленной продукции, произведенной в Агдамском районе, составила 1 млрд манатов, что в 17,4 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В сельском хозяйстве зафиксирован двукратный рост производства.

    Производимая здесь продукция экспортируется во многие страны, включая Грузию, Молдову, Узбекистан, Казахстан и Россию.

    Байрамов подчеркнул, что экономическое развитие ускорилось и в Восточно-Зангезурском экономическом районе: "Если в 2020 году в этом регионе было произведено продукции всего на 134 млн манатов, то в 2025 году этот показатель достиг 4 млрд манатов. Все это отражает экономический потенциал Азербайджана и успешную реинтеграцию освобожденных от оккупации территорий в национальную экономику. Расширение работ по восстановлению и реконструкции, рост производства и экспорта свидетельствуют о том, что регион превратился в одну из важных движущих сил экономики страны".

    Вугар Байрамов Освобожденные территории Азербайджана Внутренний валовой продукт (ВВП) Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Карабах Восточный Зангезур
    Deputat: "Qarabağın iqtisadiyyatı son 5 ildə 4 dəfə böyüyüb"
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