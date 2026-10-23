Вугар Байрамов: За последние 6 лет ВВП Карабахского региона вырос в 4 раза

Объем ВВП, произведенный в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в 2000-2025гг увеличился примерно в 4 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, если в 2020 году объем ВВП в Карабахском экономическом районе составил 1,548 млрд манатов, то в 2025 году этот показатель достиг 6 млрд манатов: "В Карабахский экономический район входят не только освобожденные от оккупации территории. Тем не менее масштабные восстановительные и реконструкционные работы на этих территориях, а также развитие экономики напрямую влияют на рост производства".

Депутат отметил, что в 2025 году стоимость промышленной продукции, произведенной в Агдамском районе, составила 1 млрд манатов, что в 17,4 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В сельском хозяйстве зафиксирован двукратный рост производства.

Производимая здесь продукция экспортируется во многие страны, включая Грузию, Молдову, Узбекистан, Казахстан и Россию.

Байрамов подчеркнул, что экономическое развитие ускорилось и в Восточно-Зангезурском экономическом районе: "Если в 2020 году в этом регионе было произведено продукции всего на 134 млн манатов, то в 2025 году этот показатель достиг 4 млрд манатов. Все это отражает экономический потенциал Азербайджана и успешную реинтеграцию освобожденных от оккупации территорий в национальную экономику. Расширение работ по восстановлению и реконструкции, рост производства и экспорта свидетельствуют о том, что регион превратился в одну из важных движущих сил экономики страны".