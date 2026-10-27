İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Naxçıvan Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 18:33
    Naxçıvan Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, oktyabrın 27-də Fransanın Strasburq şəhərində Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin 51-ci sessiyası öz işinə başlayıb.

    Oktyabrın 29-dək davam edəcək sessiyada Azərbaycan nümayəndə həyətinin tərkibində Naxçıvan MR Ali Məclisinin nümayəndələri də iştirak edirlər.

    İlk gün Konqresin Monitorinq, İdarəetmə, eləcə də Sosial İnklüzivlik komitələrinin iclasları keçirilib.

    Ali Məclis sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov İdarəetmə, Ali Məclis sədrinin müavini Arzu Abdullayev Monitorinq, Ali Məclisin deputatı Xumar Məmmədova isə Sosial İnklüzivlik komitələrinin iclaslarında iştirak ediblər.

    Komitə iclaslarından sonra Konqresin 51-ci sessiyasının açılış mərasimi keçirilib.

    Qeyd edək ki, sessiyanın gündəliyinə Konqresin 2026–2031-ci illər üzrə prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, yerli və regional səviyyələrdə demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, yerli özünüidarəetmə sisteminin inkişafı, regionlararası əməkdaşlıq və böhranlar zamanı dayanıqlılığın artırılması ilə bağlı məsələlər daxil edilib.

    Naxçıvan Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər
    Naxçıvan Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər
    Naxçıvan Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər
    Naxçıvan Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər
    Naxçıvan Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər
    Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi Naxçıvan Ali Məclisi Naxçıvan Muxtar Respublikası
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:58
    Foto
    Video
    İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış edib - Yenilənib-3
    Xarici siyasət
    19:56
    Foto
    Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulu vəzifəsinin icrasına başlayıb
    Daxili siyasət
    19:50
    Video
    Rəhim Həsənov Cavid Cəlilovun penalti qərarının yanlış olduğunu təsdiqləyib
    Futbol
    19:48
    Video
    Mehriban Əliyeva "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşıb
    Daxili siyasət
    19:35
    Rumıniya XİN Braşovdakı təxribata görə Rusiya səfirinə etirazını bildirib
    Digər ölkələr
    19:35
    Foto
    Adil Kərimli Bakıda Tacikistanın mədəniyyət naziri ilə görüşüb
    Mədəniyyət siyasəti
    19:33
    Tusk: Ukrayna ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-də BƏƏ-də keçiriləcək
    Digər ölkələr
    19:32
    Foto
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Fərdi
    19:31
    BTQ: Fransa Korsika xalqının öz gələcəyini müəyyənləşdirmək hüququna qarşı çıxır
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti