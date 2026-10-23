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    Генсек: Армения де-факто вышла из ОДКБ

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 02:11
    Генсек: Армения де-факто вышла из ОДКБ

    Армения сама де-факто уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Как передает Report, об этом ТАСС заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    По его словам, организация направляет документы на согласование, в том числе и с Арменией, при этом в Ереване по каждому вопросу отвечают, что не участвуют в обсуждении и принятии решений, но и не возражают против их принятия в ограниченном формате.

    "То есть они не препятствуют нашей работе, работа идет, мы принимаем решения. Они слушают еженедельные доклады, но не участвуют в основных наших мероприятиях. <...> В принципе, они де-факто уже сами вышли [из ОДКБ]", - отметил он.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян с трибуны парламента заявил, что выступает за исключение республики из ОДКБ и будет доволен, если это произойдет.

    Таалатбек Масадык Никол Пашинян Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения
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