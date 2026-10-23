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    Азербайджан выразил протест спецдокладчику ООН по вопросу о свободе религии или убеждений

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 02:50
    Азербайджан выразил протест спецдокладчику ООН по вопросу о свободе религии или убеждений

    Азербайджан выразил протест против доклада специального докладчика по вопросам свободы религии и убеждений в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, с соответствующим заявлением выступил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога со спецдокладчиком.

    Он подчеркнул, что эффективное обеспечение свободы религии или убеждений является одним из основных условий стабильных обществ, в которых царят взаимопонимание, толерантность и уважение.

    Ш. Гаджиев указал, что в докладе A/81/376, представленном специальным докладчиком на сессии, вместо включения необоснованных утверждений следовало отразить ущерб, нанесенный религиозному наследию, в том числе памятникам исламской культуры, представляющим общечеловеческую ценность, за 30 лет оккупации территорий Азербайджана.

    Было отмечено, что в период оккупации были полностью разрушены не менее 65 мечетей, а кладбища подверглись масштабному осквернению и разграблению.

    Дипломат обратил внимание, что молчание специального докладчика относительно задокументированных нарушений и включение в доклад непроверенной информации вызывают серьезные вопросы относительно беспристрастности и объективности его деятельности.

    Он добавил, что в 2025 году в Азербайджане были зарегистрированы 994 религиозные общины, 956 из которых являются исламскими, а остальные - христианскими, иудейскими, бахаистскими и кришнаитскими. В настоящее время в стране действуют 2 387 мечетей, 16 церквей, 23 молельных дома, 7 синагог, одно бахаистское и одно кришнаитское место поклонения.

    "В соответствии с "Кодексом поведения для обладателей мандатов в рамках специальных процедур", утвержденным резолюцией 5/2 Совета ООН по правам человека от 18 июня 2007 года, обладатели мандатов должны выполнять свои функции объективно и беспристрастно, не допуская какого-либо внешнего вмешательства", - подытожил Шахрияр Гаджиев.

    Шахрияр Гаджиев Постоянное представительство Азербайджана при ООН
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