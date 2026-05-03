Дождливая погода привела к увеличению численности вредителей в садах Джалилабада

В Джалилабадском районе наблюдаемые в последние дни интенсивные дожди привели к увеличению численности вредителей в плодовых садах.

Об этом муганскому бюро Report сообщили фермеры.

По их словам, продолжающиеся дожди негативно повлияли на деревья, находящиеся на стадии опыления и цветения. В то же время повышение влажности почвы спровоцировало размножение вредоносных насекомых, которые повреждают листья плодовых деревьев.

Владельцы садов уточняют, что ситуация приведет к снижению урожайности примерно в два раза.

Отметим, что площадь плодовых садов в Джалилабадском районе составляет 200 гектаров.