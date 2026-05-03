    Дождливая погода привела к увеличению численности вредителей в садах Джалилабада

    АПК
    • 03 мая, 2026
    • 04:21
    Дождливая погода привела к увеличению численности вредителей в садах Джалилабада

    В Джалилабадском районе наблюдаемые в последние дни интенсивные дожди привели к увеличению численности вредителей в плодовых садах.

    Об этом муганскому бюро Report сообщили фермеры.

    По их словам, продолжающиеся дожди негативно повлияли на деревья, находящиеся на стадии опыления и цветения. В то же время повышение влажности почвы спровоцировало размножение вредоносных насекомых, которые повреждают листья плодовых деревьев.

    Владельцы садов уточняют, что ситуация приведет к снижению урожайности примерно в два раза.

    Отметим, что площадь плодовых садов в Джалилабадском районе составляет 200 гектаров.

    Плодовые деревья Джалилабадский район
    Yağışlı hava Cəlilabadın meyvə bağlarında ziyanvericilərin artmasına səbəb olub

