Дождливая погода привела к увеличению численности вредителей в садах Джалилабада
АПК
- 03 мая, 2026
- 04:21
В Джалилабадском районе наблюдаемые в последние дни интенсивные дожди привели к увеличению численности вредителей в плодовых садах.
Об этом муганскому бюро Report сообщили фермеры.
По их словам, продолжающиеся дожди негативно повлияли на деревья, находящиеся на стадии опыления и цветения. В то же время повышение влажности почвы спровоцировало размножение вредоносных насекомых, которые повреждают листья плодовых деревьев.
Владельцы садов уточняют, что ситуация приведет к снижению урожайности примерно в два раза.
Отметим, что площадь плодовых садов в Джалилабадском районе составляет 200 гектаров.
