    25 апреля, 2026
    Встреча Трампа, Нетаньяху и Ауна планируется во II декаде мая

    Встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна пройдет в Вашингтоне во вторую декаду мая.

    Как передает Report, об этом сообщил дипломатический корреспондент i24NEWS Гай Азриэль в соцсети Х.

    "Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет в Вашингтон примерно через две с половиной недели (в неделю, которая начнется 11 мая) для участия в саммите лидеров с президентом (США - ред.) Дональдом Трампом и президентом Ливана Джозефом Ауном", - написал он.

    Отмечается, что визит находится на стадии планирования и будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, включая условие отсутствия возобновления боевых действий.

    Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Джозеф Аун Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp, Netanyahu və Aunun görüşü mayın ikinci ongünlüyünə planlaşdırılır
    Trump, Netanyahu, Aoun to meet in Washington in mid-May

