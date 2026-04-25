Встреча Трампа, Нетаньяху и Ауна планируется во II декаде мая

Встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна пройдет в Вашингтоне во вторую декаду мая.

Как передает Report, об этом сообщил дипломатический корреспондент i24NEWS Гай Азриэль в соцсети Х.

"Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет в Вашингтон примерно через две с половиной недели (в неделю, которая начнется 11 мая) для участия в саммите лидеров с президентом (США - ред.) Дональдом Трампом и президентом Ливана Джозефом Ауном", - написал он.

Отмечается, что визит находится на стадии планирования и будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, включая условие отсутствия возобновления боевых действий.