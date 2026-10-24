The Telegraph узнал условия возможного перехода экс-футболиста "МЮ" Санчо в "Хетафе"

Бывший нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в испанском "Хетафе", однако для этого ему придется согласиться на существенное сокращение зарплаты.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, испанский клуб готов предложить 26-летнему футболисту около 10 тыс. фунтов стерлингов (12 тыс. евро) в неделю.

При этом во время выступлений за "Манчестер Юнайтед" Санчо зарабатывал около 250 тыс. фунтов (300 тыс. евро) в неделю. Таким образом, в случае перехода в "Хетафе" его зарплата сократится в 25 раз.

Отмечается, что английский футболист не исключает возможности присоединиться к испанскому клубу на правах свободного агента. Однако прежде чем принять окончательное решение, Санчо намерен обсудить перспективы сотрудничества с главным тренером "Хетафе" Хосе Бордаласом.