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    The Telegraph узнал условия возможного перехода экс-футболиста "МЮ" Санчо в "Хетафе"

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 03:52
    The Telegraph узнал условия возможного перехода экс-футболиста МЮ Санчо в Хетафе

    Бывший нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо может продолжить карьеру в испанском "Хетафе", однако для этого ему придется согласиться на существенное сокращение зарплаты.

    Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, испанский клуб готов предложить 26-летнему футболисту около 10 тыс. фунтов стерлингов (12 тыс. евро) в неделю.

    При этом во время выступлений за "Манчестер Юнайтед" Санчо зарабатывал около 250 тыс. фунтов (300 тыс. евро) в неделю. Таким образом, в случае перехода в "Хетафе" его зарплата сократится в 25 раз.

    Отмечается, что английский футболист не исключает возможности присоединиться к испанскому клубу на правах свободного агента. Однако прежде чем принять окончательное решение, Санчо намерен обсудить перспективы сотрудничества с главным тренером "Хетафе" Хосе Бордаласом.

    ФК Манчестер Юнайтед ФК Хетафе
    Ceydon Sançonun "Xetafe"yə mümkün keçidinin şərtləri bəlli olub
    44 filmi
    44 filmi

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