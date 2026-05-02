    Qazaxıstanın ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı son bir ildə iki dəfə artıb

    Elm və təhsil
    • 02 may, 2026
    • 13:31
    Qazaxıstanda təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı son bir il ərzində demək olar ki, iki dəfə artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel Bakıda keçirilən "Study in Kazakhstan" beynəlxalq təhsil sərgisində çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, oxşar sərgi ötən ilin mart ayında keçirilmişdi və artıq bu gün onun praktiki nəticələrini müşahidə etmək mümkündür.

    "Cəmi bir il ərzində Qazaxıstanda təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı iki dəfə artıb. Biz hesab edirik ki, bugünkü sərgi bu göstəricinin daha da artmasına öz töhfəsini verəcək", - o qeyd edib.

    Səfir ölkələr arasında təhsil əməkdaşlığının inkişafının vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, Qazaxıstan tədricən böyük regional təhsil habına çevrilir.

    Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan universitetləri əcnəbi tələbələri fəal şəkildə cəlb edir, onların beynəlxalq reytinqlərdəki mövqeləri isə möhkəmlənməkdə davam edir: "Bu, ölkə rəhbərliyinin sistemli siyasətinin və aparıcı xarici ali məktəblərlə tərəfdaşlığın genişləndirilməsinin nəticəsidir".

    Алим Байель: Число студентов из Азербайджана, обучающихся в вузах Казахстана, удвоилось за год
    Alim Bayel: Number of students from Azerbaijan studying at universities in Kazakhstan doubled in one year

    Son xəbərlər

    14:42

    Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək

    Region
    14:41

    WUF13-də qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 176-ya çatıb

    İnfrastruktur
    14:31

    "İZ Community": Azərbaycan və Qazaxıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    14:29
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "İz" sənədli filminin nümayişi olub

    Mədəniyyət siyasəti
    14:22

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    Maliyyə
    14:20

    "Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb

    Futbol
    14:19

    Marian de Yonq: Qarabağa səfər Niderland nümayəndə heyəti üçün heyranedici oldu

    Qarabağ
    14:11
    Foto

    Azərbaycan Rabatda Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisində iştirak edir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:08

    "Böyük Dəbilqə": Rəşid Məmmədəliyev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti