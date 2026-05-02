    Алим Байель: Число студентов из Азербайджана, обучающихся в вузах Казахстана, удвоилось за год

    Число студентов из Азербайджана, обучающихся в Казахстане, за последний год почти удвоилось.

    Как передает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель заявил, выступая на международной образовательной выставке Study in Kazakhstan в Баку.

    По его словам, аналогичная выставка проводилась в марте прошлого года, и уже сегодня можно наблюдать ее практические результаты.

    "Буквально за год количество студентов из Азербайджана, обучающихся в Казахстане, удвоилось. Мы рассчитываем, что и сегодняшняя выставка внесет свой вклад в дальнейший рост этого показателя", - отметил он.

    Посол подчеркнул важность развития образовательного сотрудничества между странами, отметив, что Казахстан постепенно становится крупным региональным образовательным хабом.

    По его словам, университеты Казахстана активно привлекают иностранных студентов, а их позиции в международных рейтингах продолжают укрепляться: "Это является результатом системной политики руководства страны и расширения партнерства с ведущими зарубежными вузами".

    Study in Kazakhstan Алим Байель Азербайджано-казахстанские отношения
    Qazaxıstanın ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin sayı son bir ildə iki dəfə artıb
    Alim Bayel: Number of students from Azerbaijan studying at universities in Kazakhstan doubled in one year

