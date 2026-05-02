Алим Байель: Число студентов из Азербайджана, обучающихся в вузах Казахстана, удвоилось за год
- 02 мая, 2026
- 13:12
Число студентов из Азербайджана, обучающихся в Казахстане, за последний год почти удвоилось.
Как передает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель заявил, выступая на международной образовательной выставке Study in Kazakhstan в Баку.
По его словам, аналогичная выставка проводилась в марте прошлого года, и уже сегодня можно наблюдать ее практические результаты.
"Буквально за год количество студентов из Азербайджана, обучающихся в Казахстане, удвоилось. Мы рассчитываем, что и сегодняшняя выставка внесет свой вклад в дальнейший рост этого показателя", - отметил он.
Посол подчеркнул важность развития образовательного сотрудничества между странами, отметив, что Казахстан постепенно становится крупным региональным образовательным хабом.
По его словам, университеты Казахстана активно привлекают иностранных студентов, а их позиции в международных рейтингах продолжают укрепляться: "Это является результатом системной политики руководства страны и расширения партнерства с ведущими зарубежными вузами".