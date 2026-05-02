    • 02 may, 2026
    • 13:37
    Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan-İtaliya enerji əməkdaşlığının strateji əhəmiyyəti Hörmüz böhranından sonra daha da aydın şəkildə üzə çıxıb

    Azərbaycanla İtaliya arasında enerji əməkdaşlığının strateji əhəmiyyəti Hörmüz böhranından sonra daha da aydın şəkildə üzə çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov "Formiche.net" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, geosiyasi qeyri-sabitlik dövründə əsas məsələ təkcə enerji məhsullarına əlçatanlıq deyil, həm də təchizat marşrutlarının etibarlılığı və təhlükəsizliyidir:

    "Bu baxımdan Azərbaycan uzun müddətdir İtaliya üçün etibarlı tərəfdaş kimi özünü sübut edib. 2025-ci ildə Azərbaycan TAP vasitəsilə İtaliyaya 9,5 milyard kubmetr qaz tədarük edib və bu, İtaliyanın ümumi qaz idxalının təxminən 16 faizini təşkil edib. TAP-ın fəaliyyətə başlamasından etibarən İtaliyaya 42 milyard kubmetrdən çox Azərbaycan qazı çatdırılıb. Bu, TAP-ın təkcə kommersiya uğuru deyil, həm də İtaliyanın enerji dayanıqlığının strateji sütunu olduğunu göstərir".

    E.Əmirbəyov eyni zamanda bu tərəfdaşlığın yalnız ikitərəfli səviyyədə əhəmiyyətli olmadığını söyləyib:

    "Azərbaycan bu gün ümumilikdə Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. 2025-ci ildə Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə 12,5 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edib ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 53,8 faiz çoxdur. Bu, Cənub Qaz Dəhlizinin artıq Avropa üçün əsas şaxələndirmə marşrutlarından birinə çevrildiyini göstərir. Xüsusilə qitənin etibarlı alternativlər və təhlükəsiz quru təchizat kanalları axtardığı bir dövrdə bu amil xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hörmüz ətrafında son gərginliklər bir daha hamıya xatırlatdı ki, qlobal enerji bazarları geosiyasi şoklara qarşı nə qədər həssasdır. Bu kontekstdə Azərbaycanın rolu daha böyük dəyər qazanır. Buna görə də, bəli, Hörmüz böhranından sonra Azərbaycan ilə İtaliya arasında enerji əlaqələri təkcə iki ölkə üçün deyil, bütövlükdə Avropa üçün də daha aktual əhəmiyyət kəsb edir".

    Cənub Qaz Dəhlizi (CQD) Elçin Əmirbəyov İtaliya Hörmüz boğazı Azərbaycan-İtaliya münasibətləri
    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима
    Amirbayov: Hormuz crisis demonstrated importance of strategic energy cooperation between Baku, Rome

