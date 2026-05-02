    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима

    Стратегическое значение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией проявилось еще более отчетливо после кризиса вокруг Ормузского пролива.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью изданию "Formiche.net".

    По его словам, в период геополитической нестабильности ключевым вопросом является не только доступ к энергоресурсам, но и надежность и безопасность маршрутов поставок:

    "В этом отношении Азербайджан уже давно зарекомендовал себя как надежный партнер для Италии. В 2025 году Азербайджан поставил в Италию посредством газопровода TAP 9,5 млрд кубометров газа, что составило примерно 16% общего импорта газа Италией. С момента начала эксплуатации TAP в Италию было поставлено более 42 млрд кубометров азербайджанского газа. Это свидетельствует о том, что TAP является не только коммерческим успехом, но и стратегическим фундаментом энергетической устойчивости Италии".

    Амирбеков отметил, что это партнерство важно не только на двустороннем уровне.

    Он отметил, что Азербайджан сегодня играет важную роль в энергетической безопасности Европы в целом. В 2025 году Азербайджан поставил в страны Европейского союза 12,5 млрд кубометров природного газа, что на 53,8% больше по сравнению с 2021 годом (первый год таких поставок - ред.).

    "Это свидетельствует о том, что Южный газовый коридор уже превратился в один из основных маршрутов диверсификации поставок энергоресурсов для Европы. Этот фактор имеет особое значение в период, когда континент ищет надежные альтернативы и безопасные сухопутные каналы поставок. Недавняя напряженность вокруг Ормуза еще раз напомнила всем, насколько глобальные энергетические рынки уязвимы перед геополитическими шоками. В этом контексте роль Азербайджана приобретает еще большую ценность. Поэтому, да, из-за кризиса вокруг Ормузского пролива энергетические связи между Азербайджаном и Италией приобретают еще более актуальное значение не только для двух стран, но и для Европы в целом", - добавил он.

    Эльчин Амирбеков Азербайджано-итальянские отношения Ормузский пролив Поставки газа из Азербайджана в Европу Энергетическое сотрудничество
    Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan-İtaliya enerji əməkdaşlığının strateji əhəmiyyəti Hörmüz böhranından sonra daha da aydın şəkildə üzə çıxıb
    Amirbayov: Hormuz crisis demonstrated importance of strategic energy cooperation between Baku, Rome

