İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Emi Karlon: Qarabağı öz gözlərimlə görməyimə şadam

    Qarabağ
    • 02 may, 2026
    • 13:35
    Emi Karlon: Qarabağı öz gözlərimlə görməyimə şadam

    ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Azərbaycanın Qarabağ regionuna səfər etməkdən və regionun inkişafını öz gözləri ilə görməkdən şad olduğunu bildirib.

    "Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə bildirib.

    "Burada olmaq imkanına görə çox şadam, bu, mənim Azərbaycanın bu regionuna ilk səfərimdir. Mən əvvəllər nə Şuşada, nə də Laçında olmuşam, ona görə də burada olmağımdan və vəziyyəti öz gözlərimlə görməyimdən həqiqətən şadam", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, E.Karlon xarici diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri çərçivəsində regionda səfərdədir.

    Qarabağ ABŞ Emi Karlon İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    Эми Карлон: Рада увидеть Карабах своими глазами
    Amy Carlon says glad to see Karabakh's development firsthand

    Son xəbərlər

    14:42

    Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək

    14:41

    WUF13-də qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 176-ya çatıb

    14:31

    "İZ Community": Azərbaycan və Qazaxıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirir

    14:29
    Heydər Əliyev Mərkəzində "İz" sənədli filminin nümayişi olub

    14:22

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    14:20

    "Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb

    14:19

    Marian de Yonq: Qarabağa səfər Niderland nümayəndə heyəti üçün heyranedici oldu

    14:11
    Azərbaycan Rabatda Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisində iştirak edir

    14:08

    "Böyük Dəbilqə": Rəşid Məmmədəliyev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

    Bütün Xəbər Lenti