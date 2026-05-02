    Эми Карлон: Рада увидеть Карабах своими глазами

    • 02 мая, 2026
    • 13:18
    Эми Карлон: Рада увидеть Карабах своими глазами

    Временный поверенный в делах посольства США в Баку Эми Карлон заявила, что рада посетить Карабахский регион Азербайджана и увидеть своими глазами развитие региона.

    Как передает корреспондент Report из города Лачын, об этом она заявила журналистам.

    "Я очень рада возможности побывать здесь, это мой первый визит в этот регион Азербайджана. Я раньше никогда не была ни в Шуше, ни в Лачыне, поэтому действительно рад оказаться здесь и увидеть ситуацию своими глазами", - сказала она.

    Отметим, что Карлон посещает регион в рамках поездки представителей иностранного дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

    Эми Карлон Дипломатический корпус Карабах и Восточный Зангезур Соединенные Штаты Америки (США)
