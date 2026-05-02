    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb

    Maliyyə
    • 02 may, 2026
    • 13:23
    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri azalıb

    Bu il aprelin 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 103,9 bənd təşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Bu, aylıq müqayisədə 2,1 bənd, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,4 bənd, ötən ilin aprelin 1-nə nisbətən 2 bənd azdır.

    Fevralın sonuna manatın real effektiv məzənnəsi isə 117,7 bənd təşkil edib. Bu isə aylıq müqayisədə 1,9 bənd çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,9 bənd çox, ötən il aprelin 1-nə nisbətən isə 3,4 bənd azdır.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Nominal effektiv məzənnə Real effektiv məzənnə

