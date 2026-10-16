Özbəkistan daha iki atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır
- 16 oktyabr, 2026
- 22:23
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Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ölkədə ikinci və üçüncü atom elektrik stansiyalarının tikintisi planlarını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə cümə günü investorlarla görüşündə bildirib.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Özbəkistan, xüsusən uran istehsalının artması və bu sektorda toplanmış təcrübə nəzərə alınmaqla, nüvə enerjisinə böyük diqqət yetirir.
"Sabah ikinci atom elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı yeni tərəfdaşlar və investorlarla danışıqlar aparacağıq. Buna görə də atom energetikasına böyük diqqət yetiririk. Uran istehsalımız əhəmiyyətli dərəcədə artır. Uran hasilatına böyük sərmayə qoymuşuq və imkanlar və təcrübə toplamışıq. Buna görə də birinci atom elektrik stansiyasının tikintisinə başlamışıq. İkinci və üçüncü üçün planlarımız var", - Ş.Mirziyoyev bildirib.
Prezident yeni atom elektrik stansiyalarının təklif olunan yerlərini, onların gücünü, tikinti müddətlərini və ya layihə xərclərini dəqiqləşdirməyib. Həmçinin 17 oktyabrda hansı investorlarla danışıqlar aparacağı hələ açıqlanmayıb.
Özbəkistanın ilk atom elektrik stansiyası Cizzax vilayətinin Fariş rayonunda tikilir. Layihəyə iki VVER-1000 enerji bloku və iki RITM-200N reaktoru daxildir.
Atom elektrik stansiyası layihə gücünə çatdıqdan sonra ildə təxminən 15,4 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal edəcək və ölkənin elektrik enerjisinə olan ehtiyacının 15 faizindən çoxunu ödəyəcək.