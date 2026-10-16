В Узбекистане намерены построить еще две атомные станции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах строительства второй и третьей атомных электростанций в стране.

Как передает Report, об этом он сообщил в пятницу на встрече с инвесторами.

Глава государства подчеркнул, что Узбекистан уделяет большое внимание атомной энергетике, в том числе с учетом роста добычи урана и накопленного опыта в этой отрасли.

"Завтра мы проведем переговоры с новыми партнерами, инвесторами по строительству второй атомной электростанции. Поэтому мы уделяем атомной энергетике очень большое внимание. У нас значительно растет добыча урана. Мы вложили крупные инвестиции в добычу урана, накопили возможности и опыт. Поэтому мы начали строительство первой АЭС. У нас есть планы и по второй, и по третьей", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент не уточнил предполагаемые места размещения новых атомных электростанций, их мощности, сроки строительства и стоимость проектов. Также пока не раскрывается, с какими именно инвесторами планируется провести переговоры 17 октября.

Первая АЭС Узбекистана возводится в Фаришском районе Джизакской области. Проект предусматривает возведение двух энергоблоков ВВЭР-1000 и двух реакторов РИТМ-200Н.

После выхода на проектную мощность АЭС начнет вырабатывать около 15,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит покрывать более 15 процентов потребностей республики.