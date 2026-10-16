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    В Узбекистане намерены построить еще две атомные станции

    Энергетика
    • 16 октября, 2026
    • 21:37
    В Узбекистане намерены построить еще две атомные станции

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах строительства второй и третьей атомных электростанций в стране.

    Как передает Report, об этом он сообщил в пятницу на встрече с инвесторами.

    Глава государства подчеркнул, что Узбекистан уделяет большое внимание атомной энергетике, в том числе с учетом роста добычи урана и накопленного опыта в этой отрасли.

    "Завтра мы проведем переговоры с новыми партнерами, инвесторами по строительству второй атомной электростанции. Поэтому мы уделяем атомной энергетике очень большое внимание. У нас значительно растет добыча урана. Мы вложили крупные инвестиции в добычу урана, накопили возможности и опыт. Поэтому мы начали строительство первой АЭС. У нас есть планы и по второй, и по третьей", - заявил Шавкат Мирзиёев.

    Президент не уточнил предполагаемые места размещения новых атомных электростанций, их мощности, сроки строительства и стоимость проектов. Также пока не раскрывается, с какими именно инвесторами планируется провести переговоры 17 октября.

    Первая АЭС Узбекистана возводится в Фаришском районе Джизакской области. Проект предусматривает возведение двух энергоблоков ВВЭР-1000 и двух реакторов РИТМ-200Н.

    После выхода на проектную мощность АЭС начнет вырабатывать около 15,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит покрывать более 15 процентов потребностей республики.

    Шавкат Мирзиёев Атомная электростанция (АЭС) Узбекистан
    Özbəkistan daha iki atom elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır
    Uzbekistan plans to build two more nuclear power plants
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