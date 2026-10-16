"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi Yuri Maksimov: "Komanda olaraq elə qollar buraxmaq olmaz"
Futbol
- 16 oktyabr, 2026
- 22:06
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Misli Premyer Liqasının VIII turunda "Araz-Naxçıvan" komandasının "Sumqayıt"la matçda buraxdığı qollar Naxçıvan kollektivinin baş məşqçisi Yuri Maksimovu narazı salıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ukraynalı mütəxəssis özü sözügedən matçdan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.
O, məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:
"Birinci hissədə pis oynamadıq. Hesabda irəlidə idik və bunu davam etdirmək lazım idi. Heç də yaxşı olmnayan qollar buraxdıq. Komanda olaraq elə qollar buraxmaq olmaz. İkinci hissədə futbolçular qələbə hesabını qorumağa çalışdı və səhvlər etdik".
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" - "Araz-Naxçıvan" görüşü Sumqayıt təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
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