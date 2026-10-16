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    Azərbaycanın 2 boksçusu dünya çempionatına qələbə ilə start verib

    Fərdi
    • 16 oktyabr, 2026
    • 21:37
    Azərbaycanın 2 boksçusu dünya çempionatına qələbə ilə start verib

    Monteneqronun Budva şəhərində boks üzrə U-19 dünya çempionatına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, mundialın ilk günündə Azərbaycan millisinin 2 boksçusu qələbə qazanıb.

    Nihat Qasımov (55 kq) 1/32 finalda Nursultan Duşonalıyevlə (Qırğızıstan) qarşılaşıb. Döyüş boksçumuzun 3:2 (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 27:30) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. O, oktyabrın 18-də növbəti görüşündə ilk mərhələdən azad olan Arjanpal Hundalla (Kanada) üz-üzə gələcək.

    Səfdər Məmmədzadə (+90 kq) isə 1/8 finalda Kirill Jukovskini üstələyib. Milli üzvü rəqibini 3:2 (27:29, 28*:28, 27:29, 29:27, 29:27) hesabı ilə məğlub edib. O, ikinci görüşünü oktyabrın 23-də İvan Baybakova (Rusiya) qarşı keçirəcək.

    Qeyd edək ki, dünya çempionatı oktyabrın 27-də yekunlaşacaq.

    Azərbaycanın boks millisi
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    Азербайджанские боксеры выдали успешный старт на чемпионате мира в Черногории
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