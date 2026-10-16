Азербайджанские боксеры выдали успешный старт на чемпионате мира в Черногории

Два азербайджанских боксера одолели своих соперников на старте юниорского чемпионата мира U-19 в черногорской Будве.

Как сообщает Report, в первый день турнира на ринг вышли Нихат Гасымов (55 кг) и Сафар Мамедзаде (+90 кг).

Н. Гасымов в 1/32 финала встретился с Нурсултаном Душоналиевым из Кыргызстана. Поединок завершился победой азербайджанского боксера со счетом 3:2 (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 27:30). В следующем бою 18 октября Нихат встретится с Арджанпалом Хундалом (Канада).

С. Мамедзаде в 1/8 финала одолел Кирилла Жуковского. Член сборной победил соперника со счетом 3:2 (27:29, 28*:28, 27:29, 29:27, 29:27). Свой второй поединок он проведет 23 октября против россиянина Ивана Байбакова.

Отметим, что чемпионат мира завершится 27 октября.