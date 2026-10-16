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    Türkiyədə yol qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 16 oktyabr, 2026
    • 22:46
    Türkiyədə yol qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Isparta vilayətinin Keçiborlu rayonunda kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobusun TIR-a çırpılması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report" bu barədə DHA-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qəza nəticəsində mikroavtobusda olan 17 nəfər xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Türkiyə Cümhuriyyəti
    В ДТП с микроавтобусом на западе Турции пострадали 17 человек
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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