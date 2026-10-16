В ДТП с микроавтобусом на западе Турции пострадали 17 человек
В регионе
- 16 октября, 2026
- 23:17
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При столкновении микроавтобуса с фурой в районе Кечиборлу провинции Ыспарта на западе Турции пострадали 17 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на DHA.
Согласно информации, микроавтобус перевозил рабочих местного хозяйства.
На место происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи, пострадавших доставили в ближайшие больницы.
По факту проводится расследование.
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