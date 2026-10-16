Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В ДТП с микроавтобусом на западе Турции пострадали 17 человек

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 23:17
    В ДТП с микроавтобусом на западе Турции пострадали 17 человек

    При столкновении микроавтобуса с фурой в районе Кечиборлу провинции Ыспарта на западе Турции пострадали 17 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на DHA.

    Согласно информации, микроавтобус перевозил рабочих местного хозяйства.

    На место происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Турция
    Türkiyədə yol qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    00:55
    Фото
    Видео
    Как арменизировали азербайджанское село Амасия – "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    00:27
    Фото
    Видео
    В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам
    Происшествия
    00:01
    Минуло шесть лет со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи
    Внутренняя политика
    00:00
    Сегодня шестая годовщина освобождения Физули от оккупации
    Внутренняя политика
    23:44
    Brent подорожала почти до $110 за баррель впервые с мая
    Энергетика
    23:31
    Фото
    В шести странах Европы прошли акции с призывом к Армении по минной проблеме
    Внешняя политика
    23:17
    В ДТП с микроавтобусом на западе Турции пострадали 17 человек
    В регионе
    23:04
    В Индии ИИ-агенты взломали системы ряда компаний
    ИКТ
    22:45
    Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в Албании
    Индивидуальные
    Лента новостей