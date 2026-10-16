ABŞ Konqresinə Rusiya ilə dizel yanacağı müqaviləsini bloklayan sənəd təqdim edilib
- 16 oktyabr, 2026
- 21:55
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ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin sədr müavini Qreqori Miks (Nyu-York ştatının seçilən demokrat) Rusiya ilə dizel yanacağı müqaviləsinin qarşısını almağa çağıran ikipartiyalı qanun layihəsi təqdim edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə komitənin saytında verilən açıqlamada bildirilir.
"Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsinin sədr müavini Qreqori Miks bu gün Rusiya ilə korrupsiyalaşmış neft müqavilələrini qadağan edən ikipartiyalı qanun layihəsi təqdim edib", - məlumatda deyilir.
Qeyd olunur ki, qanun layihəsi ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya lideri Vladimir Putinlə bağladığı dizel müqaviləsini ləğv etməyi hədəfləyir.
Qanun layihəsinə həmçinin ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişaf Maliyyə Korporasiyasının Rusiya enerjisinə investisiya qoymasına qadağa və Prezidentin Rusiya enerji sektoruna qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi tələbi daxildir. Digər məsələlərlə yanaşı, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) tərəfindən təqdim olunan və Rusiya enerji məhsullarının alınmasına icazə verən ümumi lisenziyaların ləğvi, gələcəkdə bu cür lisenziyaların verilməsinə qadağa da daxildir.
Oktyabrın 9-da Tramp ABŞ və qlobal bazarlara Rusiya dizel yanacağının genişmiqyaslı tədarükü üçün müqavilə elan edib. Həmin gün ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiya dizel yanacağının qlobal bazara tədarükünə icazə verib və Amerikanın sanksiyalarını 7 aprel 2027-ci ilə qədər müvəqqəti ləğv edib.