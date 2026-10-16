В Конгрессе представили документ о блокировке сделки США и РФ по дизелю

Замглавы комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) представил двухпартийный законопроект, призванный заблокировать сделку по дизелю с РФ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

"Член Палаты представителей и заместитель главы комитета по иностранным делам Грегори Микс сегодня представил двухпартийный законопроект о запрете коррупционных нефтяных сделок с РФ", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что целью законопроекта является отмена сделки по дизелю, которую президент США Дональд Трамп заключил с российским лидером Владимиром Путиным.

Также законопроект подразумевает запрет для Корпорации по финансированию международного развития США (DFC) на инвестиции в российскую энергетику и требование к президенту ввести санкции против энергетического сектора РФ. Помимо прочего, он также включает в себя отмену генеральных лицензий Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), позволяющих закупку российских энергоносителей, и запрет на выдачу подобных лицензий в будущем.

Трамп 9 октября анонсировал сделку о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Позднее, в тот же день, Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.