    Amerikalı diplomat: Vaşinqton və Bakı münasibətləri yeni səviyyəyə yüksəlib

    ABŞ və Azərbaycan Strateji əməkdaşlıq haqqında Xartiyanın imzalanmasından sonra ikitərəfli təmasları artırıb.

    "Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin avqustunda Vaşinqtonda Azərbaycan və ABŞ liderlərinin görüşündən sonra iki ölkə arasındakı münasibətlərdə müsbət dinamika müşahidə olunur.

    E.Karlon vurğulayıb ki, avqustda baş tutan görüşdən sonra Vaşinqton və Bakı Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Xartiya üzərində işə başlayıblar və bu sənəd 2026-cı ilin fevralında ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri zamanı imzalanıb:

    "Sənəddə əsas diqqət nəqliyyat əlaqələrinin, kommersiya və iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına, eləcə də müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətə yönəldilir. Xartiyanın imzalandığı vaxtdan etibarən konkret layihələri işə salmaq və ikitərəfli əməkdaşlığı irəlilətmək üçün ABŞ-dən Azərbaycana texniki ekspertlər və digər mütəxəssislər gəliblər".

    Американский дипломат: Отношения Вашингтона и Баку вышли на новый уровень
    American diplomat: Washington-Baku relations reached new level

    Son xəbərlər

    14:42

    Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək

    Region
    14:41

    WUF13-də qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 176-ya çatıb

    İnfrastruktur
    14:31

    "İZ Community": Azərbaycan və Qazaxıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    14:29
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "İz" sənədli filminin nümayişi olub

    Mədəniyyət siyasəti
    14:22

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    Maliyyə
    14:20

    "Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb

    Futbol
    14:19

    Marian de Yonq: Qarabağa səfər Niderland nümayəndə heyəti üçün heyranedici oldu

    Qarabağ
    14:11
    Foto

    Azərbaycan Rabatda Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisində iştirak edir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:08

    "Böyük Dəbilqə": Rəşid Məmmədəliyev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti