    Внешняя политика
    • 02 мая, 2026
    • 13:36
    Американский дипломат: Отношения Вашингтона и Баку вышли на новый уровень

    США и Азербайджана после подписания Хартии о стратегическом сотрудничестве повысили двусторонние контакты.

    Как передает корреспондент Report из города Лачын, об этом журналистам заявила временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

    По ее словам, после встречи лидеров Азербайджана и США в Вашингтоне в августе 2025 года в отношениях между двумя странами наблюдается положительная динамика.

    Эми Карлон подчеркнула, что после августовской встречи Вашингтон и Баку начали работу над Хартией о стратегическом партнерстве, которая была подписана в феврале 2026 года в ходе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан.

    "Основное внимание в документе уделяется развитию транспортной связанности, коммерческого и экономического сотрудничества, а также взаимодействию в сфере обороны и безопасности. С момента подписания хартии из США в Азербайджан приезжали технические эксперты и другие специалисты, чтобы запускать конкретные проекты и продвигать двустороннее сотрудничество", - сказала она.

    Эми Карлон Азербайджано-американские отношения Хартия о стратегическом партнерстве Вашингтонский саммит
    Amerikalı diplomat: Vaşinqton və Bakı münasibətləri yeni səviyyəyə yüksəlib
    American diplomat: Washington-Baku relations reached new level

