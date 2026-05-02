    02 may, 2026
    13:48
    Tovuzda 73 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Tovuz rayonunda Tovuzda 73 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq həyatını itirib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Aşağı Öysüzlü kəndində qeydə alınıb.

    Kənda sakini, 1953 cü il təvəllüdlü Rafil Hüseynov yatdığı otaqda dəm qazından boğulub. Xəstəxanaya aparsalar da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Tovuz rayon Prokurorluğunda faktla bağlı araşdırma aparılır.

