    Prezidentin köməkçisi: Şuşadakı Qazançı kilsəsi ilkin görkəminə qaytarılıb

    Prezidentin köməkçisi: Şuşadakı Qazançı kilsəsi ilkin görkəminə qaytarılıb
    Hikmət Hacıyev

    Şuşadakı Qazançı kilsəsi ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq bərpa edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Kilsə öz ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq bərpa edilib. Azərbaycan ərazisindəki bütün qanuni tikililər, eləcə də tarixi, mədəni və dini abidələr milli qanunvericiliyə uyğun olaraq mühafizə olunur, qorunub saxlanılır və bərpa edilir", - Prezidentin köməkçisi qeyd edib.

    Хикмет Гаджиев: Церковь Газанчи в Шуше восстановлена в первоначальном виде
    Hajiyev: Gazanchi Church in Azerbaijan's Shusha restored in accordance with its original architectural style

