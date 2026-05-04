Bu ilin aprelində 121 kiloqramdan çox narkоtik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb
Hadisə
- 04 may, 2026
- 14:22
Ötən ay narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 121 kiloqram 249 qram narkоtik vasitə və 23 647 ədəd müxtəlif tərkibli həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.
Bundan başqa, 2 halda narkotiklərin pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə ölkə ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb.
