Хикмет Гаджиев: Церковь Газанчи в Шуше восстановлена в первоначальном виде
- 02 мая, 2026
- 10:41
Церковь Газанчи в Шуше восстановлена в соответствии с ее первоначальным архитектурным стилем.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсетях.
"Церковь была восстановлена в соответствии с ее изначальным архитектурным стилем. Все законные постройки, а также исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана, охраняются, сохраняются и восстанавливаются в соответствии с национальным законодательством", - отметил помощник президента.
Inside the Ghazanchi Church in Shusha. The church has been restored in accordance with its original architectural style. All lawful structures, as well as historical, cultural, and religious monuments within the territory of the Republic of Azerbaijan, are protected, reserved and… pic.twitter.com/jcswMdiq9t— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 2, 2026