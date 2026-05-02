    Карабах
    • 02 мая, 2026
    • 10:41
    Хикмет Гаджиев: Церковь Газанчи в Шуше восстановлена в первоначальном виде
    Церковь Газанчи в Шуше восстановлена в соответствии с ее первоначальным архитектурным стилем.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсетях.

    "Церковь была восстановлена в соответствии с ее изначальным архитектурным стилем. Все законные постройки, а также исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана, охраняются, сохраняются и восстанавливаются в соответствии с национальным законодательством", - отметил помощник президента.

    Prezidentin köməkçisi: Şuşadakı Qazançı kilsəsi ilkin görkəminə qaytarılıb
    Hajiyev: Gazanchi Church in Azerbaijan's Shusha restored in accordance with its original architectural style

