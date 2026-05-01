Гаджиев: Ханкенди становится молодежным центром

Город Ханкенди становится молодежным центром.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

Он отметил, что Ханкенди, приобретая новую жизнь становится одним из самых мирных городов Южного Кавказа, становясь молодежным центром.

"В целом, Карабах - это территория инноваций, роста, строительства и восстановления. В последние пять лет Азербайджан сосредоточен на этих процессах и представляет собой один из редких примеров постконфликтного восстановления, где страна за счет собственных ресурсов, финансовых возможностей и институциональных механизмов осуществляет восстановление территорий практически с нуля", - подчеркнул помощник президента Азербайджана.