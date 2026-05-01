Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 15:23
    Гаджиев: Ханкенди становится молодежным центром

    Город Ханкенди становится молодежным центром.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

    Он отметил, что Ханкенди, приобретая новую жизнь становится одним из самых мирных городов Южного Кавказа, становясь молодежным центром.

    "В целом, Карабах - это территория инноваций, роста, строительства и восстановления. В последние пять лет Азербайджан сосредоточен на этих процессах и представляет собой один из редких примеров постконфликтного восстановления, где страна за счет собственных ресурсов, финансовых возможностей и институциональных механизмов осуществляет восстановление территорий практически с нуля", - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

    Хикмет Гаджиев Карабах Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ханкенди
    Hacıyev: Xankəndi gənclər mərkəzinə çevrilir

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей