Аббас Аббасов: В Баку создана Платформа молодежи Глобального Юга
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 16:35
Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов объявил о создании Платформы молодежи стран Глобального Юга - новой международной структуры, призванной усилить роль молодого поколения в процессах деколонизации.
Как передает Report, соответствующее решение принято по итогам форума на тему "Усиление роли молодежи в постколониальный период", организованного БИГ в Баку 30 апреля - 1 мая.
"После успешного завершения двухдневного Международного молодежного форума, с большой честью, от имени всех участников, мы официально объявляем о создании Платформы молодежи Глобального Юга", - сказал он.
По словам Аббасова, данная платформа позволит поднять голоса молодежи в борьбе за деколонизацию.
