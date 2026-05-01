Аббас Аббасов: В Баку создана Платформа молодежи Глобального Юга

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов объявил о создании Платформы молодежи стран Глобального Юга - новой международной структуры, призванной усилить роль молодого поколения в процессах деколонизации.

Как передает Report, соответствующее решение принято по итогам форума на тему "Усиление роли молодежи в постколониальный период", организованного БИГ в Баку 30 апреля - 1 мая.

"После успешного завершения двухдневного Международного молодежного форума, с большой честью, от имени всех участников, мы официально объявляем о создании Платформы молодежи Глобального Юга", - сказал он.

По словам Аббасова, данная платформа позволит поднять голоса молодежи в борьбе за деколонизацию.