Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Окампо совместно с армянами из РФ создал фонд для проведения кампании против Азербайджана

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 16:39
    Minval Politika продолжает публиковать видеозаписи и аудиозаписи бывшего прокурора Международного уголовного суда ООН Луиса Окампо.

    Как сообщает Report, из распространенных вчера видеозаписей стало известно о его причастности к политической коррупции, о появившихся возможностях влиять на решения Европейского Союза, а также о проведении предвзятой кампании против Азербайджана.

    Из опубликованных сегодня кадров стало известно, что Луис Окампо в сговоре с богатыми армянами, проживающими в России, ведет кампанию против официального Баку, и для этой цели был создан специальный фонд.

    Луис Морено Окампо: "Доменек"

    Неизвестный собеседник: "Доменек?"

    Луис Морено Окампо: "Да. Я […], я так и не научился запоминать фамилии, извините"

    Неизвестный собеседник: "Но это кто-то, кого вы наняли?""

    Луис Морено Окампо: "Девеса"

    Неизвестный собеседник: "Девеса"

    Луис Морено Окампо: "Девеса"

    Неизвестный собеседник: "Девеса. Но вы…"

    Луис Морено Окампо: "Я получил немного денег от армян"

    Неизвестный собеседник: "Да"

    Луис Морено Окампо: "Итак, армяне в начале, я…"

    Неизвестный собеседник: "В США?"

    Луис Морено Окампо: "Нет, деньги от армянина из России"

    Луис Морено Окампо: "Они не хотят никаких проблем с Россией, чтобы у него были проблемы с Россией. Для них главное - это анонимность"

    Неизвестный собеседник: "Хорошо. Но мы говорим о русских за пределами России? Или о русских внутри России?"

    Луис Морено Окампо: "Они ездят за границу; у них везде есть интересы, не обязательно внутри России. Некоторые - да, не все. Но я бы сказал, что это происходит конфиденциально"

    Луис Морено Окампо: "Возможно, в начале я делал это бесплатно (pro bono). Первый отчет был сделан бесплатно. Затем я получил поддержку от американского фонда для ведения дела в Международном уголовном суде (МУС). После этого я также почти бесплатно провёл кампанию в социальных сетях. А теперь у них есть группа российских армян, которые создают фонд для финансирования более устойчивой кампании"

    Неизвестный собеседник: "Итак, как долго продлится ваш проект?"

    Луис Морено Окампо: "Без понятия. Потому что сейчас у нас есть… в армянском вопросе есть группа людей, которые это финансируют. И у нас есть обязательства до мая, […] но то, чем я занимаюсь…"

    Неизвестный собеседник: "К тому же, меньшинство в Армении?"

    Луис Морено Окампо: "Нет, группа, которая финансирует…"

    Неизвестный собеседник: "[…]. Да, какие-то богатые армяне…"

    Неизвестный собеседник: "Но что они делают?"

    Луис Морено Окампо: "Потому что они армяне. Потому что они армяне."

    Неизвестный собеседник: "Они часть правительства или это НПО? Они такие же люди, как я, или кто?"

    Луис Морено Окампо: "Нет, нет, нет. Знаете что? Они живут в России"

