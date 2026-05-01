Minval Politika продолжает публиковать видеозаписи и аудиозаписи бывшего прокурора Международного уголовного суда ООН Луиса Окампо.

Как сообщает Report, из распространенных вчера видеозаписей стало известно о его причастности к политической коррупции, о появившихся возможностях влиять на решения Европейского Союза, а также о проведении предвзятой кампании против Азербайджана.

Из опубликованных сегодня кадров стало известно, что Луис Окампо в сговоре с богатыми армянами, проживающими в России, ведет кампанию против официального Баку, и для этой цели был создан специальный фонд.

Луис Морено Окампо: "Доменек"

Неизвестный собеседник: "Доменек?"

Луис Морено Окампо: "Да. Я […], я так и не научился запоминать фамилии, извините"

Неизвестный собеседник: "Но это кто-то, кого вы наняли?""

Луис Морено Окампо: "Девеса"

Неизвестный собеседник: "Девеса"

Луис Морено Окампо: "Девеса"

Неизвестный собеседник: "Девеса. Но вы…"

Луис Морено Окампо: "Я получил немного денег от армян"

Неизвестный собеседник: "Да"

Луис Морено Окампо: "Итак, армяне в начале, я…"

Неизвестный собеседник: "В США?"

Луис Морено Окампо: "Нет, деньги от армянина из России"

Луис Морено Окампо: "Они не хотят никаких проблем с Россией, чтобы у него были проблемы с Россией. Для них главное - это анонимность"

Неизвестный собеседник: "Хорошо. Но мы говорим о русских за пределами России? Или о русских внутри России?"

Луис Морено Окампо: "Они ездят за границу; у них везде есть интересы, не обязательно внутри России. Некоторые - да, не все. Но я бы сказал, что это происходит конфиденциально"

Луис Морено Окампо: "Возможно, в начале я делал это бесплатно (pro bono). Первый отчет был сделан бесплатно. Затем я получил поддержку от американского фонда для ведения дела в Международном уголовном суде (МУС). После этого я также почти бесплатно провёл кампанию в социальных сетях. А теперь у них есть группа российских армян, которые создают фонд для финансирования более устойчивой кампании"

Неизвестный собеседник: "Итак, как долго продлится ваш проект?"

Луис Морено Окампо: "Без понятия. Потому что сейчас у нас есть… в армянском вопросе есть группа людей, которые это финансируют. И у нас есть обязательства до мая, […] но то, чем я занимаюсь…"

Неизвестный собеседник: "К тому же, меньшинство в Армении?"

Луис Морено Окампо: "Нет, группа, которая финансирует…"

Неизвестный собеседник: "[…]. Да, какие-то богатые армяне…"

Неизвестный собеседник: "Но что они делают?"

Луис Морено Окампо: "Потому что они армяне. Потому что они армяне."

Неизвестный собеседник: "Они часть правительства или это НПО? Они такие же люди, как я, или кто?"

Луис Морено Окампо: "Нет, нет, нет. Знаете что? Они живут в России"