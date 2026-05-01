В российском Ижевске при пожаре в многоэтажке пострадали 7 человек

В результате пожара в многоквартирном доме Ижевска (Россия) пострадали 7 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России.

"По прибытии пожарных горел балкон, и огонь начал перекидываться на верхние этажи здания. Жильцы верхних квартир просили о помощи из окон",- говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС с помощью специальных масок-самоспасателей вывели из задымленных помещений 20 человек, среди которых были двое детей. Всего спасено восемь человек, включая детей в возрасте 3 и 15 лет.

В ликвидации пожара участвовали 29 спасателей и 9 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.