В российском Ижевске при пожаре в многоэтажке пострадали 7 человек
Другие страны
- 01 мая, 2026
- 16:48
В результате пожара в многоквартирном доме Ижевска (Россия) пострадали 7 человек.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России.
"По прибытии пожарных горел балкон, и огонь начал перекидываться на верхние этажи здания. Жильцы верхних квартир просили о помощи из окон",- говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС с помощью специальных масок-самоспасателей вывели из задымленных помещений 20 человек, среди которых были двое детей. Всего спасено восемь человек, включая детей в возрасте 3 и 15 лет.
В ликвидации пожара участвовали 29 спасателей и 9 единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
