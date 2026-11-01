Азербайджанский борец Али Цокаев взял бронзу чемпионата мира в Астане
Индивидуальные
- 01 ноября, 2026
- 20:54
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Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в столице Казахстана Астане.
Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 92 кг, в поединке за третье место одержал победу над иранцем Амирхосейном Фирузпурбандбеем со счетом 6:0.
Ислам Базарганов (57 кг) в схватке за бронзовую медаль уступил россиянину Абубакару Муталиеву со счетом 2:6.
Туран Байрамов (74 кг) и Джабраил Гаджиев (79 кг) также завершили турнир без медали.
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