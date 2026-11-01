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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Азербайджанский борец Али Цокаев взял бронзу чемпионата мира в Астане

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 20:54
    Азербайджанский борец Али Цокаев взял бронзу чемпионата мира в Астане

    Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в столице Казахстана Астане.

    Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 92 кг, в поединке за третье место одержал победу над иранцем Амирхосейном Фирузпурбандбеем со счетом 6:0.

    Ислам Базарганов (57 кг) в схватке за бронзовую медаль уступил россиянину Абубакару Муталиеву со счетом 2:6.

    Туран Байрамов (74 кг) и Джабраил Гаджиев (79 кг) также завершили турнир без медали.

    Али Цокаев Чемпионат мира по борьбе
    Azərbaycan güləşçisi Ali Tsokayev dünya çempionatında bürünc medal qazanıb
    44 filmi
    44 filmi

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