Азербайджанский борец Али Цокаев взял бронзу чемпионата мира в Астане

Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в столице Казахстана Астане.

Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории 92 кг, в поединке за третье место одержал победу над иранцем Амирхосейном Фирузпурбандбеем со счетом 6:0.

Ислам Базарганов (57 кг) в схватке за бронзовую медаль уступил россиянину Абубакару Муталиеву со счетом 2:6.

Туран Байрамов (74 кг) и Джабраил Гаджиев (79 кг) также завершили турнир без медали.