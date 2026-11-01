Китай раскрыл детали плана высадки своих первых космонавтов на Луну
- 01 ноября, 2026
- 20:28
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Китай раскрыл план, по которому высадит своих первых космонавтов на Луну до 2030 года.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", миссия выстроена по схеме "два запуска - одна высадка".
Главный конструктор программы исследования Луны Ван Сян отметил, что сначала две ракеты-носителя "Чанчжэн-10" отправят в космос лунный посадочный модуль "Ланьюэ" и пилотируемый корабль "Мэнчжоу". Эти аппараты встретятся на лунной орбите, где соединятся. Затем космонавты перейдут в посадочный модуль и совершат спуск на поверхность Луны.
Экипаж будет состоять из трех человек, но только двое спустятся на Луну. Их задача - провести научные исследования. По завершении программы они вернутся на пилотируемый корабль, чтобы отправиться обратно на Землю.
При подготовке к миссии Китай проведет три беспилотные проверки технологий на лунной орбите, а затем выполнит пилотируемую посадку. Все запуски будут проходить с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, на самом юге Китая.