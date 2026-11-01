Китай раскрыл детали плана высадки своих первых космонавтов на Луну

Китай раскрыл план, по которому высадит своих первых космонавтов на Луну до 2030 года.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", миссия выстроена по схеме "два запуска - одна высадка".

Главный конструктор программы исследования Луны Ван Сян отметил, что сначала две ракеты-носителя "Чанчжэн-10" отправят в космос лунный посадочный модуль "Ланьюэ" и пилотируемый корабль "Мэнчжоу". Эти аппараты встретятся на лунной орбите, где соединятся. Затем космонавты перейдут в посадочный модуль и совершат спуск на поверхность Луны.

Экипаж будет состоять из трех человек, но только двое спустятся на Луну. Их задача - провести научные исследования. По завершении программы они вернутся на пилотируемый корабль, чтобы отправиться обратно на Землю.

При подготовке к миссии Китай проведет три беспилотные проверки технологий на лунной орбите, а затем выполнит пилотируемую посадку. Все запуски будут проходить с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань, на самом юге Китая.