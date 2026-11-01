Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Арабская коалиция заявила об ударах по объектам хуситов в Йемене

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 21:40
    Арабская коалиция заявила об ударах по объектам хуситов в Йемене

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела операции против объектов, используемых йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах" для наращивания потенциала баллистических ракет и беспилотников.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил представитель коалиции генерал Турки аль-Малики.

    По его словам, удары были нанесены в ответ на атаки хуситов против гражданского населения Йемена и Саудовской Аравии, а также для нейтрализации угроз безопасности двух стран и судоходству в Красном море.

    Районы проведения операции, характер пораженных объектов и другая информация не приводится.

    Позднее аль-Малики сообщил, что силы коалиции сбили дрон и баллистическую ракету, запущенные хуситами.

    Движение Ансар Аллах (хуситы) Перехват ракеты
    Ərəb koalisiyası Yəməndə husilərin obyektlərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb
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