Арабская коалиция заявила об ударах по объектам хуситов в Йемене
Другие страны
- 01 ноября, 2026
- 21:40
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Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела операции против объектов, используемых йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах" для наращивания потенциала баллистических ракет и беспилотников.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил представитель коалиции генерал Турки аль-Малики.
По его словам, удары были нанесены в ответ на атаки хуситов против гражданского населения Йемена и Саудовской Аравии, а также для нейтрализации угроз безопасности двух стран и судоходству в Красном море.
Районы проведения операции, характер пораженных объектов и другая информация не приводится.
Позднее аль-Малики сообщил, что силы коалиции сбили дрон и баллистическую ракету, запущенные хуситами.
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