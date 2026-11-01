Арабская коалиция заявила об ударах по объектам хуситов в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела операции против объектов, используемых йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах" для наращивания потенциала баллистических ракет и беспилотников.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил представитель коалиции генерал Турки аль-Малики.

По его словам, удары были нанесены в ответ на атаки хуситов против гражданского населения Йемена и Саудовской Аравии, а также для нейтрализации угроз безопасности двух стран и судоходству в Красном море.

Районы проведения операции, характер пораженных объектов и другая информация не приводится.

Позднее аль-Малики сообщил, что силы коалиции сбили дрон и баллистическую ракету, запущенные хуситами.