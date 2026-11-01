İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Ərəb koalisiyası Yəməndə husilərin obyektlərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 21:50
    Ərəb koalisiyası Yəməndə husilərin obyektlərinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi ərəb koalisiyası Yəməndəki üsyançı husilərin "Ənsar Allah" hərəkatının ballistik raket və pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) potensialını artırmaq üçün istifadə etdiyi obyektlərə qarşı əməliyyatlar keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə koalisiyanın nümayəndəsi, general Turki əl-Maliki "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, zərbələr husilərin Yəmən və Səudiyyə Ərəbistanının mülki əhalisinə qarşı hücumlarına cavab olaraq, həmçinin iki ölkənin təhlükəsizliyinə və Qırmızı dənizdə gəmiçiliyə yönələn təhdidlərin zərərsizləşdirilməsi məqsədilə endirilib.

    Əməliyyatın keçirildiyi ərazilər, hədəf alınan obyektlərin xarakteri və digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    Daha sonra əl-Maliki koalisiya qüvvələrinin husilər tərəfindən buraxılmış bir PUA-nı və bir ballistik raketi vuraraq zərərsizləşdirdiyini bildirib.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Ballistik raket Səudiyyə Ərəbistanı
    Арабская коалиция заявила об ударах по объектам хуситов в Йемене
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    23:00
    Ankarada Azərbaycanın Zəfər günü qeyd olunub
    Xarici siyasət
    22:52
    İstanbulda altıncı "Korkut Ata" Türk Dünyası Film Festivalının açılış mərasimi keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    22:46
    İsmayıl Bəqai: ABŞ ilə razılaşma üzrə yeni irəliləyiş yoxdur
    Region
    22:42
    Ermənistanda zəncirvari yol qəzasında 8 nəfər ölüb
    Region
    22:28
    Gəncədə 88 yaşlı qadın öldürülüb, hadisəni törətməkdə bacısı oğlu şübhəli bilinir
    Hadisə
    22:25
    "Binance" hakerlərin 6 mlrd dollarlıq kriptovalyuta oğurluğu sxeminin detallarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    22:05
    Foto
    "Turan" komandası CEV Çempionlar Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb
    Komanda
    21:53
    Milyarder Todd Boelinin konsorsiumu "Lukoyl"un xarici səhmlərini almağa hazırlaşır
    Digər ölkələr
    21:35
    İrakli Kobaxidze: Avropa bürokratiyası suverenlik, demokratiya və qanunun aliliyinə qarşı çıxır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti