Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю

    Внутренняя политика
    • 01 ноября, 2026
    • 21:28
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещен обзор о деятельности главы государства за неделю.

    Report представляет этот обзор:

    В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю

    Ильхам Алиев
    Видео
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb
    Видео
    Summary of Azerbaijani President's weekly activities posted on his social media accounts
    44 filmi
    44 filmi

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