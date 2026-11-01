İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb

    Daxili siyasət
    • 01 noyabr, 2026
    • 21:27
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında həftəlik fəaliyyəti ilə bağlı icmal yayımlanıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    İlham Əliyev Həftəlik icmal
    app.type.
    В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю
    Video
    Summary of Azerbaijani President's weekly activities posted on his social media accounts
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