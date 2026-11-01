"Реал" на выезде разгромил "Расинг" в матче 11-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" разгромил "Расинг" из Сантандера в выездном матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Campos de Sport de El Sardinero завершилась со счетом 3:0.

Счет на 11-й минуте с пенальти открыл нападающий "королевского клуба" Килиан Мбаппе. Спустя 10 минут Джуд Беллингем после передачи Арды Гюлера удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет на 36-й минуте установил Ян Диоманде.

У "Реала" в активе 27 очков и 3-я строчка в турнирной таблице. "Сливочные" отстают от лидера чемпионата "Барселоны" на три очка.