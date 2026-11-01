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    "Реал" на выезде разгромил "Расинг" в матче 11-го тура Ла Лиги

    Футбол
    • 01 ноября, 2026
    • 21:19
    Реал на выезде разгромил Расинг в матче 11-го тура Ла Лиги

    Мадридский "Реал" разгромил "Расинг" из Сантандера в выездном матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Campos de Sport de El Sardinero завершилась со счетом 3:0.

    Счет на 11-й минуте с пенальти открыл нападающий "королевского клуба" Килиан Мбаппе. Спустя 10 минут Джуд Беллингем после передачи Арды Гюлера удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет на 36-й минуте установил Ян Диоманде.

    У "Реала" в активе 27 очков и 3-я строчка в турнирной таблице. "Сливочные" отстают от лидера чемпионата "Барселоны" на три очка.

    ФК Реал Мадрид Ла Лига
    "Real" La Liqanın XI turunda səfərdə "Rasinq"i darmadağın edib
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