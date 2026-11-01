"Real" La Liqanın XI turunda səfərdə "Rasinq"i darmadağın edib
Futbol
- 01 noyabr, 2026
- 21:25
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"Real Madrid" klubu İspaniya çempionatının XI turunda səfərdə Santanderin "Rasinq" komandasını darmadağın edib.
"Report" xəbər verir ki, "El-Sardinero" stadionunda keçirilən qarşılaşma Madrid təmsilçisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
"Real"ın hücumçusu Kilian Mbappe 11-ci dəqiqədə penaltidən hesabı açıb. Cəmi 10 dəqiqə sonra Arda Gülərin ötürməsindən sonra Cud Bellinqem komandasının üstünlüyünü iki topa çatdırıb. Matçda son nöqtəni isə 36-cı dəqiqədə Yan Diomande qoyub.
Bu qələbədən sonra "Real" 27 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. Madrid klubu lider "Barselona"dan 3 xal geri qalır.
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