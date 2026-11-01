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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Real" La Liqanın XI turunda səfərdə "Rasinq"i darmadağın edib

    Futbol
    • 01 noyabr, 2026
    • 21:25
    Real La Liqanın XI turunda səfərdə Rasinqi darmadağın edib

    "Real Madrid" klubu İspaniya çempionatının XI turunda səfərdə Santanderin "Rasinq" komandasını darmadağın edib.

    "Report" xəbər verir ki, "El-Sardinero" stadionunda keçirilən qarşılaşma Madrid təmsilçisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    "Real"ın hücumçusu Kilian Mbappe 11-ci dəqiqədə penaltidən hesabı açıb. Cəmi 10 dəqiqə sonra Arda Gülərin ötürməsindən sonra Cud Bellinqem komandasının üstünlüyünü iki topa çatdırıb. Matçda son nöqtəni isə 36-cı dəqiqədə Yan Diomande qoyub.

    Bu qələbədən sonra "Real" 27 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. Madrid klubu lider "Barselona"dan 3 xal geri qalır.

    Real Madrid FK Futbol
    "Реал" на выезде разгромил "Расинг" в матче 11-го тура Ла Лиги
    44 filmi
    44 filmi

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