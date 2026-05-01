Акимова о решении ММ приостановить сотрудничество с ЕП: Это четкий политический сигнал

Европейский парламент (ЕП) в последние годы своей позицией в отношении Азербайджана демонстрирует, что превратился в откровенно предвзятый политический центр.

Об этом заявила Report депутат Милли Меджлиса Эльнара Акимова.

По ее словам, столь избирательный подход к событиям, происходящим в одном и том же регионе, применение разных мер к одним и тем же фактам не соответствует ни международному праву, ни "системе ценностей", которую Европа постоянно пропагандирует:

"Европейским политическим кругам уже пора сказать прямо и жестко: если вы говорите о справедливости, начните с самих себя".

Она добавила, что сегодняшнее решение Милли Меджлиса приостановить сотрудничество с Европейским парламентом - это не эмоциональный шаг, а политический ответ на накопившуюся годами несправедливость: "Межпарламентский диалог имеет смысл лишь тогда, когда существует взаимное уважение и объективность. Если же платформа используется как трибуна для односторонних обвинений и предвзятых резолюций, участие в ней превращается в формальность, не приносящую никакой реальной пользы".

Депутат отметила, что сегодня вопрос следует ставить иначе: почему Европейский парламент уже в 13-й раз принимает резолюции против Азербайджана?: "Почему каждый раз, когда Азербайджан добивается очередного успеха, укрепляет свои международные позиции, за этим следует новая политическая атака? Это случайность? Разумеется, нет. Реальность такова, что за этой позицией стоят не только абстрактные "озабоченности".

Акимова заявила, что в Европе уже много лет системно действуют группы влияния, в частности армянские диаспорские сети, которые активно работают на различных политических площадках, формируя информационную повестку: "Это влияние отчетливо прослеживается в выступлениях отдельных депутатов, в повторяющихся тезисах и инициативах. В результате реальная картина в регионе искажается, а Азербайджан целенаправленно превращается в объект давления".

По ее мнению, парадоксально, но те же европейские политические лидеры, принимая реальные решения по региону, ведут себя иначе: "В преддверии встреч в Армении ведущие европейские лидеры сначала посещают Азербайджан, проводят консультации с президентом Азербайджана, открыто признают роль нашей страны в регионе. Этот факт говорит сам за себя. Азербайджан уже является для Европейского союза стратегически важной страной с точки зрения энергетической безопасности, транспортных маршрутов и региональной стабильности".

Депутат считает, что в такой ситуации с одной стороны признавать эту реальность и искать сотрудничество, а с другой - с политических трибун озвучивать прямо противоположную риторику - это откровенные двойные стандарты, такой подход не является ни искренним, ни устойчивым:

"Азербайджан же остается твердым в своей позиции. Мы восстановили свою территориальную целостность на основе международного права, и этот факт никто не может изменить. Попытки представить нас "агрессором" являются либо проявлением некомпетентности, либо целенаправленной манипуляцией. Никакое давление не заставит Азербайджан отступить от своей принципиальной позиции. Принятые сегодня решения - это не просто дипломатический жест, а четкий политический сигнал: Азербайджан требует равноправных отношений. И если Европейский парламент и в целом Европейский союз не примут эту реальность, в итоге проиграет сама Европа. Потому что политика, основанная на предвзятости, не создает ни доверия, ни партнерства, ни мира".