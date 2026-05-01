Беларусь заинтересована в реализации ряда промышленных проектов в Азербайджане

Беларусь заинтересована в реализации еще ряда проектов промышленного характера в Азербайджане.

Об этом корреспонденту Report в Ханкенди сообщил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

Посол подчеркнул, что в данный момент успешно продолжается реализация проекта строительство агрогородка в Агдаме.

"Беларусь рассматривает еще несколько проектов, которые будут носить промышленный характер – с заводами и предприятиями. Они будут реализованы в рамках промышленной кооперации двух стран", - подчеркнул посол.