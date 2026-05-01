    01 мая, 2026
    16:19
    Беларусь заинтересована в реализации ряда промышленных проектов в Азербайджане

    Беларусь заинтересована в реализации еще ряда проектов промышленного характера в Азербайджане.

    Об этом корреспонденту Report в Ханкенди сообщил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

    Посол подчеркнул, что в данный момент успешно продолжается реализация проекта строительство агрогородка в Агдаме.

    "Беларусь рассматривает еще несколько проектов, которые будут носить промышленный характер – с заводами и предприятиями. Они будут реализованы в рамках промышленной кооперации двух стран", - подчеркнул посол.

    Дмитрий Пиневич Азербайджано-белорусские отношения совместные проекты Агропарк в Агдаме
    Belarus Azərbaycanda bir sıra sənaye layihələrinin həyata keçirilməsində maraqlıdır
    Belarus interested in implementing industrial projects in Azerbaijan

