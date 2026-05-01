İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Xarici siyasət
    • 01 may, 2026
    • 16:34
    Belarus Azərbaycanda bir sıra sənaye layihələrinin həyata keçirilməsində maraqlıdır

    Belarus Azərbaycanda daha bir sıra sənaye layihələrinin həyata keçirilməsində maraqlıdır.

    Bu barədə "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbirinə Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç məlumat verib.

    Səfir vurğulayıb ki, hazırda Ağdamda aqroşəhərciyin tikintisi layihəsi uğurla həyata keçirilir.

    "Belarus daha bir neçə layihəni nəzərdən keçirir. Sənaye xarakterli bu layihələr iki ölkənin sənaye kooperasiyası çərçivəsində həyata keçiriləcək", - səfir vurğulayıb.

    Dmitri Pineviç Ağdam
    Беларусь заинтересована в реализации ряда промышленных проектов в Азербайджане
    Belarus interested in implementing industrial projects in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti