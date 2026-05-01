Belarus Azərbaycanda bir sıra sənaye layihələrinin həyata keçirilməsində maraqlıdır
Xarici siyasət
- 01 may, 2026
- 16:34
Belarus Azərbaycanda daha bir sıra sənaye layihələrinin həyata keçirilməsində maraqlıdır.
Bu barədə "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbirinə Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç məlumat verib.
Səfir vurğulayıb ki, hazırda Ağdamda aqroşəhərciyin tikintisi layihəsi uğurla həyata keçirilir.
"Belarus daha bir neçə layihəni nəzərdən keçirir. Sənaye xarakterli bu layihələr iki ölkənin sənaye kooperasiyası çərçivəsində həyata keçiriləcək", - səfir vurğulayıb.
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34
Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edibİnfrastruktur
22:30